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Президент: Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир

Киев • УНН

 • 21968 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Президент: Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир

"Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Этот праздник - он духовный, но оно и государственный. И уже более тысячи лет мы, украинцы, по-особому отмечаем этот день. С давних времен сложилась традиция не просто петь колядки, но и воспроизводить рождения божьего сына в народных вертепах.

Так же давно подают к столу особое блюдо - кутью, которая символизирует достаток, которым делятся со всеми. И, как 130 лет назад, писала Леся Украинка: "... Уже и кутья и узвар на столе. В доме так ясно ... Свет горит то очень весело и вместе торжественно. Каждому хочется сказать что-то радостное, каждый чувствует себя счастливым и полным надежд ... Тая радость перелетает с одного лица на другое. Мигает, как зарница, в глазах, звучит рюмочками, раздается в звонком детском смехе ... Как мило, торжественно спокойно раздается то общее: "Святой вечер!.." - традиция, которая в нем так душевно изображена, - живет и поныне. Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других", - сказал Президент.

Он также призвал помолиться за защитников Украины.

"Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе, - вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы", - сказал Порошенко.

К поздравлениям присоединилась и жена Президента Марина Порошенко.

"Святой вечер входит в каждый христианский дом. Родился Сын Божий. И эта весть несет свет и радость всем нам. Дети начинают колядовать и прославлять Христа. Давайте вспомним теплым словом тех, кто живет в нашем сердце! Поблагодарим родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что мы - вместе! Желаю, чтобы звезда Христова принесла украинцам радость и счастливое будущее нашей родной Украины!" - сказала она.

Напомним, 6 января Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

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Украинские Национальные Новости

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