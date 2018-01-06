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Президент: Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир

Київ • УНН

 • 21968 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко разом із родиною привітав українців із Різдвом Христовим. Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Президент: Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир

“Різдво — народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Це свято — воно духовне, але воно і державне. І вже понад тисячу років ми, українці, по-особливому відзначаємо цей день. З давних-давен склалася традиція не просто співати колядки, але й відтворювати народження божого сина у народних вертепах.

Так само здавна подають до столу особливу страву — кутю, яка символізує достаток, яким діляться з усіма. І, як 130 років тому, писала Леся Українка: ”... Вже й кутя і узвар на столі. В хаті так ясно... Світло горить якось надзвичайно весело і разом урочисто. Кожному хочеться сказати щось радісне, кожний почуває себе щасливим і повним надій... Тая радість перелітає з одного обличчя на друге. Мигтить, мов зірниця, в очах, бринить чарочками, лунає в дзвінкому дитячому сміхові... Як любо, урочисто-спокійно лунає те спільне: “Святий вечір!..” — традиція, яка в ньому так душевно змальована, — живе й понині. Ми бережемо наші звичаї. Вони роблять нас особливими і несхожими на інших“, — сказав Президент.

Він також закликав помолитися за захисників України.

“Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом чи на роботі, — згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши їм у Бога здоров’я та сили”, — сказав Порошенко.

До привітань долучилася і дружина Президента Марина Порошенко.

“Святий вечір входить у кожен християнський дім. Народився Син Божий. І ця звістка несе світло і радість усім нам. Діти починають колядувати і прославляти Христа. Тож давайте згадаємо теплим словом тих, хто живе у нашому серці! Подякуємо батькам, дітям, рідним та близьким, друзям та колегам за те, що ми — разом! Бажаю, щоб зірка Христова принесла українцям радість і щасливе майбутнє нашій рідній Україні!”, — сказала вона.

Нагадаємо, 6 січня Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю.

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