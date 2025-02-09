Президент призвал ЕС ввести санкции против капитанов теневого флота рф
Киев • УНН
Украина ввела санкции против капитанов теневого флота рф, перевозящего нефть. Президент призвал ЕС поддержать такие санкции на общеевропейском уровне.
Недавно Украина расширила санкции против россии, включив в них капитанов теневого флота рф. Такие же шаги надо сделать и на уровне Евросоюза. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, пишет УНН.
Мы в Украине недавно расширили санкционное давление, чтобы не только танкеры из россии были под санкциями, не только фирмы, на которые они зарегистрированы, но и чтобы капитаны этих судов, люди, которые работают на войну, тоже почувствовали это давление,
Зеленский отметил, что соответствующий шаг нужно поддерживать на общеевропейском уровне.
Это надо поддерживать на общеевропейском уровне - надо, чтобы Европейский Союз присоединился к этим санкциям в сфере энергетики,
Напомним
Президент Украины заявил о наличии всех возможностей для завершения войны в 2025 году. Ключевыми факторами являются санкционное давление на рф, гарантии безопасности и поддержка союзников.