Президент закликав ЄС ввести санкції проти капітанів тіньового флоту рф

Нещодавно України розширила санкції проти росії, включивши до них капітанів тіньового флоту рф. Такі ж кроки треби зробити і на рівні Євросоюзу. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньму зверненні, пише УНН.

Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск, - сказав Президент.

Зеленський наголосив, що відповідний крок потрібно підтримувати на загальноєвропейському рівні.

Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики, - резюмував він.

Нагадаємо

Президент України заявив про наявність усіх можливостей для завершення війни у 2025 році. Ключовими факторами є санкційний тиск на рф, безпекові гарантії та підтримка союзників.