Президент закликав ЄС ввести санкції проти капітанів тіньового флоту рф
Київ • УНН
Україна ввела санкції проти капітанів тіньового флоту рф, що перевозить нафту. Президент закликав ЄС підтримати такі санкції на загальноєвропейському рівні.
Нещодавно України розширила санкції проти росії, включивши до них капітанів тіньового флоту рф. Такі ж кроки треби зробити і на рівні Євросоюзу. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньму зверненні, пише УНН.
Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск,
Зеленський наголосив, що відповідний крок потрібно підтримувати на загальноєвропейському рівні.
Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики,
Нагадаємо
Президент України заявив про наявність усіх можливостей для завершення війни у 2025 році. Ключовими факторами є санкційний тиск на рф, безпекові гарантії та підтримка союзників.