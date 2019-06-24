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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент назначил временных руководителей ОГА в три области

Киев • УНН

 • 18944 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных руководителей ОГА в три области. Об этом говорится в указах Главы государства №№428-430 от 24 июня, передает УНН.

Президент назначил временных руководителей ОГА в три области

Глава государства временно возложил исполнение обязанностей председателя Житомирской областной государственной администрации на Ярослава Лагуту.

Кроме того, Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Ровенской областной государственной администрации на Игоря Тимошенко.

Также Президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Черкасской областной государственной администрации на Тараса Высоцкого.

Напомним, Президент уволил глав трех ОГА.

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