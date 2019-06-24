Президент призначив тимчасових керівників ОДА у три області
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових керівників ОДА у три області. Про це йдеться в указах Глави держави №№428-430 від 24 червня, передає УНН.
Глава держави тимчасово поклав виконання обов’язків голови Житомирської обласної державної адміністрації на Ярослава Лагуту.
Окрім того, Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Рівненської обласної державної адміністрації на Ігоря Тимошенка.
Також Президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Черкаської обласної державної адміністрації на Тараса Висоцького.
Нагадаємо, Президент звільнив голів трьох ОДА.