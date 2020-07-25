Президент назначил пожизненные стипендии двум категориям граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил пожизненные стипендии лицам, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность и участникам боевых действий в период Второй мировой войны с 1939 по 1945 гг. Об этом говорится в соответствующих указах президента Украины, передает УНН.
“В соответствии с Указом Президента Украины от 26 ноября 2001 года № 1147 „Про пожизненные государственные именные стипендии гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность“... постановляю: Назначить пожизненные государственные именные стипендии гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность”, — говорится в сообщении указа № 291/2020, после чего приводится перечень из 15 имен, которым будут начисляться выплаты.
В указе № 292/2020 говорится о назначении 25 именных пожизненных государственных стипендий участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939 — 1945 годов.
Напомним, парламент повысил стипендии детям-сиротам.