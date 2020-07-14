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Нардепи підвищили стипендії дітям-сиротам

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2013 про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги. Відповідне рішення підтримав 351 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом передбачено внести зміни до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та встановити виплату стипендії у підвищеному розмірі не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Так, проектом пропонується дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються, крім повного державного забезпечення виплачувати соціальну стипендію в розмірі не меншому 150% розміру прожиткового мінімуму у середньому на одну особу.

Також виплачувати 100% заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики. Порядок виплати та розмір стипендії затверджується Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв УНН, раніше Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення соцгарантій дітям-сиротам

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