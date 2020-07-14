Нардепы повысили стипендии детям-сиротам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи. Соответствующее решение поддержал 351 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предусмотрено внести изменения в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" и установить выплату стипендии в повышенном размере не менее 150 процентов прожиточного минимума на одного человека и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки.
Так, проектом предлагается детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые учатся, кроме полного государственного обеспечения выплачивать социальную стипендию в размере не менее 150% размера прожиточного минимума в среднем на душу населения.
Также выплачивать 100% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики. Порядок выплаты и размер стипендии утверждается Кабинетом министров Украины.
Как сообщал УНН, ранее Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении соцгарантий детям-сиротам.