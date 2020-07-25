Президент призначив пожиттєві стипендії двум категоріям громадян

“Відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 2001 року № 1147 „Про довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність“... постановляю: Призначити довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність”, — йдеться у повідомленні указу № 291/2020, після чого наводиться перелік з 15 імен, яким будуть нараховуватись виплати.

В указі № 292/2020 йдеться про призначення 25 іменних довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 — 1945 років.

Нагадаємо, парламент підвищив стипендії дітям-сиротам.