Президент призначив пожиттєві стипендії двум категоріям громадян

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив довічні стипендії особам, що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність та учасникам бойових дій у період Другої світової війни з 1939 по 1945 рр. Про це йдеться у відповідних указах президента України, передає УНН.

“Відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 2001 року № 1147 „Про довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність“... постановляю: Призначити довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність”, — йдеться у повідомленні указу № 291/2020, після чого наводиться перелік з 15 імен, яким будуть нараховуватись виплати.

В указі № 292/2020 йдеться про призначення 25 іменних довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 — 1945 років.

Нагадаємо, парламент підвищив стипендії дітям-сиротам.

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