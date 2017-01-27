Президент поздравил Ю.Джиму с победой на чемпионате Европы по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинку Юлию Джиму с победой на чемпионате Европы по биатлону. Об этом Президент написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
«Украинка Юлия Джима стала чемпионкой Европы по биатлону, победив в спринтерской гонке! Поздравляем! »- написал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, во второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, который проходит в Польше, состоялся женский спринт, в котором одержала победу украинка Юлия Джима .