Президент привітав Ю.Джиму з перемогою на чемпіонаті Європи з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав українку Юлію Джиму з перемогою на чемпіонаті Європи з біатлону. Про це Президент написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
«Українка Юлія Джима стала чемпіонкою Європи з біатлону, перемігши в спринтерській гонці! Вітаємо!» - написав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, у другий змагальний день чемпіонату Європи з біатлону, що проходить у Польщі, відбувся жіночий спринт, у якому здобула перемогу українка Юлія Джима.