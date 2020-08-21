Президент объяснил, для чего созданы стратегии развития областей

"За эти почти 29 лет было написано много стратегий Украины. По факту, это были просто декларации, которые никогда не собирались выполнять любые старые политики. Была и другая проблема - эти стратегии не базировались на сильных сторонах регионов, а развитие и движение вперед просто невозможно, если каждая область не понимает своей миссии. Поэтому постоянно возникают одни и те же вопросы: какое государство - Украина? Оно аграрное, или оно индустриальное? Может оно морское? Может Украина космическая или туристическая? На что делать ставки - на IT на металлургию, на ОПК, на транзитный потенциал Украины или экопродукт?", - спросил Президент.

Он отметил, что "все это и есть Украина, все это и многое другое мы должны превратить в историю успеха".

"Для этого и созданы стратегии развития областей. Каждая из них должна понимать свои преимущества, свой потенциал, а главное - понимать, в чем ее неотъемлемый вклад в общую победу, а значит - в победу Украины", - добавил Глава государства.

Напомним, 21 августа началась рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область.