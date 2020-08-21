Президент пояснив, для чого створені стратегії розвитку областей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кожна з областей має розуміти свої переваги та свій потенціал, для цього і створені стратегії розвитку областей. Про це сказав під час презентації Стратегії розвитку Миколаївщини Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"За ці майже 29 років було написано багато стратегій України. За фактом, це були просто декларації, які ніколи не збирались виконувати будь-які старі політики. Була й інша проблема – ці стратегії не базувались на сильних сторонах регіонів, а розвиток і рух вперед просто неможливий, якщо кожна область не розуміє своєї місії. Через це постійно виникають одні й ті самі питання: яка держава – Україна? Вона аграрна, чи вона індустріальна? Може вона морська? Може Україна космічна або туристична? На що робити ставки – на IT, на металургію, на ОПК, на транзитний потенціал України чи екопродукт?", - запитав Президент.
Він зауважив, що "все це і є Україна, все це і багато іншого ми повинні перетворити на історію успіху".
"Для цього і створені стратегії розвитку областей. Кожна з них має розуміти свої переваги, свій потенціал, а найголовніше – розуміти, в чому її невід’ємний внесок у спільну перемогу, а отже – у перемогу України", - додав Глава держави.
Нагадаємо, 21 серпня розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Миколаївської області.