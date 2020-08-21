Президент пояснив, для чого створені стратегії розвитку областей

"За ці майже 29 років було написано багато стратегій України. За фактом, це були просто декларації, які ніколи не збирались виконувати будь-які старі політики. Була й інша проблема – ці стратегії не базувались на сильних сторонах регіонів, а розвиток і рух вперед просто неможливий, якщо кожна область не розуміє своєї місії. Через це постійно виникають одні й ті самі питання: яка держава – Україна? Вона аграрна, чи вона індустріальна? Може вона морська? Може Україна космічна або туристична? На що робити ставки – на IT, на металургію, на ОПК, на транзитний потенціал України чи екопродукт?", - запитав Президент.

Він зауважив, що "все це і є Україна, все це і багато іншого ми повинні перетворити на історію успіху".

"Для цього і створені стратегії розвитку областей. Кожна з них має розуміти свої переваги, свій потенціал, а найголовніше – розуміти, в чому її невід’ємний внесок у спільну перемогу, а отже – у перемогу України", - додав Глава держави.

Нагадаємо, 21 серпня розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Миколаївської області.