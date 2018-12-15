Президент пообещал защиту священников и верующих УПЦ МП в случае решения выйти из-под Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинское государство защитит права священников и верующих УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко по итогам Объединительного собора, передает корреспондент УНН.
"Гарантирую, что государство защитит права священников и верующих УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую Украинскую православную поместную церковь. Такая церковь сегодня основана", - сказал он.
Президент добавил, что новая церковь требует определенного времени на становление, на расширение и укрепление.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата была создана Автокефальная поместная Православная Церковь Украины.
Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.