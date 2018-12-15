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Президент пообіцяв захист священників і вірян УПЦ МП у разі рішення вийти з-під Москви

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українська держава захистить права священників і вірян УПЦ Московського патріархату, які добровільно вирішать вийти з-під Москви. Про це заявив Президент України Петро Порошенко за підсумками Об'єднавчого собору, передає кореспондент УНН.

Президент пообіцяв захист священників і вірян УПЦ МП у разі рішення вийти з-під Москви

"Гарантую, що держава захистить права священників і вірян УПЦ Московського патріархату, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити єдину Українську православну помісну церкву. Така церква сьогодні заснована", - сказав він.

Президент додав, що нова церква потребує певного часу на становлення, на розширення та зміцнення.

Нагадаємо, за результатами Об'єднавчого собору у Києві під головуванням представника Вселенського патріархату було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву  України.

Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.

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