Президент пообіцяв захист священників і вірян УПЦ МП у разі рішення вийти з-під Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українська держава захистить права священників і вірян УПЦ Московського патріархату, які добровільно вирішать вийти з-під Москви. Про це заявив Президент України Петро Порошенко за підсумками Об'єднавчого собору, передає кореспондент УНН.
"Гарантую, що держава захистить права священників і вірян УПЦ Московського патріархату, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити єдину Українську православну помісну церкву. Така церква сьогодні заснована", - сказав він.
Президент додав, що нова церква потребує певного часу на становлення, на розширення та зміцнення.
Нагадаємо, за результатами Об'єднавчого собору у Києві під головуванням представника Вселенського патріархату було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.