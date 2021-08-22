Президент Польши Дуда сегодня прибудет в Украину

Детали

В понедельник, 23 августа, Дуда после торжественной встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским примет участие в работе саммита Крымской платформы.

Кроме того, президент Дуда встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Егилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой. В этот же день президент и главы других делегаций также посетят офис Крымской платформы.

После окончания саммита будет принята декларация, которая будет открыта для подписания другими государствами.

Во второй половине дня Дуда в посольстве Польши в Киеве также встретится с поляками, проживающими в Украине, и членами правления Международной ассоциации польских предпринимателей в Украине.

Последний пункт президентской программы понедельника - участие в гала-концерте в Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко, организованный по случаю 30-летия независимости Украины.

Вторник - третий день визита президента - начнется с участия Анджея Дуды в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины.

Во второй половине дня Президент Дуда встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В офисе президента Польши отметили, что встреча Дуды и Зеленского будет в первую очередь возможностью подтвердить позицию Польши относительно территориальной целостности Украины, но будут и другие темы.

"Это момент в польско-украинских отношениях, когда эти две страны политически очень близки друг к другу из-за общей международной ситуации - не только из-за проблем "Северного потока - 2", но из-за кризиса, который мы наблюдаем в течение нескольких дней, а именно Афганистан и другие мировые события. Во время встречи также могут быть затронуты вопросы польско-украинского примирения и исторические вопросы", - сообщили в пресс-службе президента.

В завершение визита президент Дуда посетит логистический центр "БИОКОН", где он примет участие в передаче гуманитарной помощи Украине, которая будет включать медицинское оборудование для борьбы с пандемией COVID-19.

Справка

Крымская платформа - инициированный Украиной проект, посвященный вопросам Крымского полуострова, оккупированного с 2014 года. Первая встреча в таком формате состоится в понедельник. К участию в переговорах были приглашены многочисленные главы государств и правительств, а также представители международных организаций.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в саммите примут участие представители 45 стран и международных организаций. По его словам, "на президентском уровне будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия". На форуме также будет присутствовать президент Европейского совета Шарль Мишель. США будет представлять делегация во главе Министра энергетики Дженнифер М. Ґренголм.