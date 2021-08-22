Президент Польщі Дуда сьогодні прибуде в Україну

Деталі

У понеділок, 23 серпня, Анджей Дуда після урочистої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським візьме участь в роботі саміту Кримської платформи.

Окрім того, президент Дуда зустрінеться з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, президентом Латвії Егілсом Левітсом і президентом Литви Гітанасом Науседою. В цей же день президент і глави інших делегацій також відвідають офіс Кримської платформи.

Після закінчення саміту буде прийнята декларація, яка буде відкрита для підписання іншими державами.

У другій половині дня Анджей Дуда в посольстві Польщі в Києві також зустрінеться з поляками, які проживають в Україні, і членами правління Міжнародної асоціації польських підприємців в Україні.

Останній пункт президентської програми понеділка - участь в гала-концерті в Національній опері України ім. Тараса Шевченка, організований з нагоди 30-річчя незалежності України.

Вівторок - третій день візиту президента - почнеться з участі Анджея Дуди в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України.

У другій половині дня Президент Дуда зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.

В офісі президента Польщі зазначили, що зустріч Дуди та Зеленського буде в першу чергу можливістю підтвердити позицію Польщі щодо територіальної цілісності України, але будуть і інші теми.

"Це момент в польсько-українських відносинах, коли ці дві країни політично дуже близькі одна до одної через загальну міжнародну ситуацію - не тільки через проблеми "Північного потоку - 2", а й через кризу, яку ми спостерігаємо протягом декількох днів, а саме Афганістан та інші світові події. Під час зустрічі також можуть бути порушені питання польсько-українського примирення та історичні питання", - повідомили в пресслужбі президента.

На завершення візиту президент Дуда відвідає логістичний центр "БІОКОН", де він візьме участь в передачу гуманітарної допомоги Україні, що буде включати медичне обладнання для боротьби з пандемією COVID-19.

Довідка

Кримська платформа - ініційований Україною проект, присвячений питанням Кримського півострова, окупованого з 2014 року. Перша зустріч в такому форматі відбудеться в понеділок. До участі в переговорах були запрошені численні глави держав і урядів, а також представники міжнародних організацій.

Доповнення

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в саміті візьмуть участь представники 45 країн і міжнародних організацій. За його словами, "на президентському рівні будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія". На форумі також буде присутній президент Європейської ради Шарль Мішель. США представлятиме делегація на чолі Міністра енергетики Дженніфер М. Ґренголм.