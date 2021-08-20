У посольстві США оголосили склад делегації Байдена на Кримську платформу та 30-річчя Незалежності України

Раніше у МЗС в коментарі УНН повідомили, що на саміті Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України від США прибуде президентська делегація на чолі із міністеркою енергетики Дженніфер Ґренголм.
20 серпня речник Глави держави Сергій Никифоров на брифінгу в Офісі Президента повідомив, що США змінили свого представника на саміті Кримської платформи.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати будуть представлені особистим посланцем президента і членом уряду, міністром транспорту США.
Як повідомив УНН сьогодні співрозмовник з уряду, попри перестановки у складі американської делегації — вона матиме статус президентської.