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В посольстве США объявили состав делегации Байдена на Крымскую платформу и 30-летие Независимости Украины

В посольстве США объявили состав делегации Байдена на Крымскую платформу и 30-летие Независимости Украины

Киев  •  УНН

 • 26964 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Посольство США в Киеве объявило Президентскую делегацию Джозефа Байдена в Украину для участия в саммите Крымской платформы и 30-летии независимости, передает УНН.

Цитата

“Президент Джозеф Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев (Украина) для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных тридцатой годовщины Независимости, 23-24 августа 2021 года.

Делегацию возглавит ее Превосходительство Дженнифер М. Гренхолм, Министр энергетики.

В состав Президентского делегации также вошли:

Госпожа Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине;

Господин Эндрю Лайт, заместитель Министра энергетики США по международным делам”, — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в комментарии МИД для УНН сообщили, что на саммите Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины от США прибудет президентская делегация во главе с Министерка энергетики Дженнифер Грэнхолм.

20 августа представитель Главы государства Сергей Никифоров на брифинге в Офисе Президента сообщил, что США изменили своего представителя на саммите Крымской платформы.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут представлены личным посланником президента и членом правительства, министром транспорта США.

Как сообщил УНН, сегодня собеседник в правительстве, несмотря на перестановки в составе американской делегации — она будет иметь статус президентской.

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