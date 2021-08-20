Офіс Президента: США змінили свого представника на саміті Кримської платформи

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Сергій Никифоров зауважив, що США змінили свого представника на саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві 23 серпня, і про це має офіційно повідомити американська сторона.

Він також повідомив, що: “Ви вже знаєте, що трохи змінився формат зустрічі Володимира Зеленського з Джозефом Байденом. Додалася зустріч віч-на-віч. І, відповідно, вирішили, що зручніше буде зустрітися 31 серпня. Ми на це радо погодилися, тому що так Президент України зможе повноцінно, а не поспіхом, узяти участь у пам’ятних заходах до річниці Іловайської трагедії 29 серпня”.

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Напередодні повідомлялося, що Сполучені Штати будуть представлені особистим посланцем президента і членом уряду, міністром транспорту США.