Американська делегація на саміті Кримської платформи матиме статус президентської - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Попри перестановки у складі американської делегації — вона матиме статус президентської, про це повідомило джерело УНН в уряді.
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Як зазначив співрозмовник УНН в уряді — від США на Кримській платформі буде стратегічно важливий представник.
Сама ж делегація матиме статус президентської. Також у ході її візиту в Україну заплановані переговори спеціального представника президента США в Україні, які набувають особливої важливості в контексті підготовки візиту глави Української держави до США.
Раніше
Прес-секретар Глави держави Сергій Никифоров на брифінгу в Офісі Президента у п’ятницю повідомив, що США змінили свого представника на саміті Кримської платформи.