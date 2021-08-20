Американська делегація на саміті Кримської платформи матиме статус президентської - джерело

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Як зазначив співрозмовник УНН в уряді — від США на Кримській платформі буде стратегічно важливий представник.

Сама ж делегація матиме статус президентської. Також у ході її візиту в Україну заплановані переговори спеціального представника президента США в Україні, які набувають особливої важливості в контексті підготовки візиту глави Української держави до США.

Раніше

Прес-секретар Глави держави Сергій Никифоров на брифінгу в Офісі Президента у п’ятницю повідомив, що США змінили свого представника на саміті Кримської платформи.