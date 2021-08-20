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17 березня, 19:38 • 103988 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 133930 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 192976 перегляди

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17 березня, 13:49 • 161859 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 159647 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181364 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150475 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159542 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176213 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Американська делегація на саміті Кримської платформи матиме статус президентської - джерело

Американська делегація на саміті Кримської платформи матиме статус президентської - джерело

Київ • УНН

 • 20074 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Попри перестановки у складі американської делегації — вона матиме статус президентської, про це повідомило джерело УНН в уряді.

Деталі

Як зазначив співрозмовник УНН в уряді — від США на Кримській платформі буде стратегічно важливий представник.

Сама ж делегація матиме статус президентської. Також у ході її візиту в Україну заплановані переговори спеціального представника президента США в Україні, які набувають особливої важливості в контексті підготовки візиту глави Української держави до США.

Раніше

Прес-секретар Глави держави Сергій Никифоров на брифінгу в Офісі Президента у п’ятницю повідомив, що США змінили свого представника на саміті Кримської платформи.

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