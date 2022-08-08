Президент поблагодарил зенитчиков за успешное уничтожение российских ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских зенитчиков воздушных командований "Центр" и "Юг" за успешное уничтожение вражеских ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
Цитата
"И, конечно, наибольший вклад сейчас вносят военные – все украинские герои, которые ломают на поле боя российскую террористическую машину. Особо хочу сегодня (8 августа - ред.) поблагодарить украинских зенитчиков воздушного командования "Центр" и воздушного командования "Юг" за успешное уничтожение российских ракет, которые были утром запущены с акватории Черного моря. Четыре сбитых "Калибра" – это десятки спасенных жизней украинцев", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что удалось сбить и часть ракет, которые российские террористы запустили по Украине днем и запустили вечером.
"Да, наших военных средств еще не хватает, чтобы гарантированно сбивать все российские ракеты. И мы сделаем все, чтобы такие средства у нашего государства появились. Но и сейчас мастерство наших героев позволяет хотя бы частично, но уменьшить российскую террористическую угрозу. Благодарен каждому и каждой, кто это обеспечивает!", - отметил он.
Дополнение
Вчера, 8 августа, утром российские оккупанты выпустили по Украине четыре ракеты – все сбила украинская ПВО.