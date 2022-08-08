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Президент подякував зенітникам за успішне знищення російських ракет

Президент подякував зенітникам за успішне знищення російських ракет

Київ • УНН

 • 137849 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував українським зенітниками повітряних командувань "Центр" та "Південь" за успішне знищення ворожих ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Цитата

"І, звичайно, найбільший внесок зараз роблять військові – всі українські герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину. Особливо хочу сьогодні (8 серпня - ред.) подякувати українським зенітникам повітряного командування "Центр" і повітряного командування "Південь" за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря. Чотири збиті "Калібри" – це десятки врятованих життів українців", - сказав він.

Зеленський наголосив, що вдалося збити й частину ракет, які російські терористи запустили по Україні вдень і запустили ввечері.

"Так, наших військових засобів іще не вистачає, щоб гарантовано збивати всі російські ракети. І ми зробимо все, щоб такі засоби в нашої держави з’явились. Але й зараз майстерність наших героїв дає змогу хоча б частково, але зменшити російську терористичну загрозу. Вдячний кожному й кожній, хто це забезпечує!", - зазначив він.

Доповнення 

Вчора, 8 серпня, вранці російські окупанти випустили по Україні чотири ракети – усі збила українська ППО.

Українські Національні Новини

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