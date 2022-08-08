Президент подякував зенітникам за успішне знищення російських ракет

Цитата

"І, звичайно, найбільший внесок зараз роблять військові – всі українські герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину. Особливо хочу сьогодні (8 серпня - ред.) подякувати українським зенітникам повітряного командування "Центр" і повітряного командування "Південь" за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря. Чотири збиті "Калібри" – це десятки врятованих життів українців", - сказав він.

Зеленський наголосив, що вдалося збити й частину ракет, які російські терористи запустили по Україні вдень і запустили ввечері.

"Так, наших військових засобів іще не вистачає, щоб гарантовано збивати всі російські ракети. І ми зробимо все, щоб такі засоби в нашої держави з’явились. Але й зараз майстерність наших героїв дає змогу хоча б частково, але зменшити російську терористичну загрозу. Вдячний кожному й кожній, хто це забезпечує!", - зазначив він.

Доповнення

Вчора, 8 серпня, вранці російські окупанти випустили по Україні чотири ракети – усі збила українська ППО.