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12 марта, 19:49 • 84167 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 120260 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 113700 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 111108 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 138436 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113979 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121046 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130309 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140394 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144661 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент поделился книгами, которые его поразили

Президент поделился книгами, которые его поразили

Киев • УНН

 • 12199 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Украины поделился списком книг, которые поразили его в прошлом году, передает УНН со ссылкой на Facebook Петра Порошенко.

Среди книг, которые поразили П.Порошенко в 2016 году и достойны внимания указано:

  • "Воспоминания", Павел Скоропадский;
  • "25 побед Украины", Александр Палий;
  • "Тамплиеры", Сергей Жадан;
  • "Secondhand time" Svetlana Alexievich;
  • Антология украинской поэзии ХХ века от "А-ба-ба-га-ла-ма-га";
  • «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930 », Татьяна Филевская.
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