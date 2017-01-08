Президент поделился книгами, которые его поразили
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Президент Украины поделился списком книг, которые поразили его в прошлом году, передает УНН со ссылкой на Facebook Петра Порошенко.
Среди книг, которые поразили П.Порошенко в 2016 году и достойны внимания указано:
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- "Воспоминания", Павел Скоропадский;
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- "25 побед Украины", Александр Палий;
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- "Тамплиеры", Сергей Жадан;
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- "Secondhand time" Svetlana Alexievich;
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- Антология украинской поэзии ХХ века от "А-ба-ба-га-ла-ма-га";
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- «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930 », Татьяна Филевская.
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