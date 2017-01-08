Президент поділився книгами, які його вразили
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент України поділився списком книг, які вразили його в минулому році, передає УНН з посиланням на Facebook Петра Порошенка.
Серед книг, які вразили П.Порошенка в 2016 і варті уваги зазначено:
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- “Спогади”, Павло Скоропадський;
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- “25 перемог України”, Олександр Палій;
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- “Тамплієри”, Сергій Жадан;
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- “Secondhand time” Svetlana Alexievich;
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- Антологія української поезії ХХ століття від “А-ба-ба-га-ла-ма-га”;
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- «Казимир Малевич. Київський період 1928–1930», Тетяна Філевська.
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