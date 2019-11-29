Президент пожелал прокурорам "появляться в громких новостях"

"Пусть работники прокуратуры ежедневно появляются в громких новостях, где будут фигурировать цифры 5, 10, 15, 20, 50. Но это будут не суммы каких-то там взяток, а количество лет, благодаря которым именно в вашем профессиональном деле получили преступники и получили коррупционеры", - сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что хотел бы, чтобы в этот день общество приветствовало прокуроров стоя.

Напомним, Зеленский отметил, что никто не позволит "сливать" дела Майдана.