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Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану - Зеленський

Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагадав прокурорам, що вони мають продовжити на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних справах інших органів, зокрема вчинених на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках. Про це він сказав під час урочистостей до Дня працівників прокуратури, передає кореспондент УНН.

"Не зважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функції слідства – ви маєте продовжити на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях інших органів. Насамперед це стосується злочинів, вчинених на Майдані Незалежності у 2013-14 роках", - сказав Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що 3 грудня першим питанням на порядку денному Верховної Ради України будуть зміни до закону про Державне бюро розслідувань.

"Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Рябошапка заявив, що інвентаризація справ Майдану знаходиться на етапі завершення.

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