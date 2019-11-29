Президент побажав прокурорам "з’являтись у гучних новинах"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський побажав працівникам прокуратури з’являтись у гучних новинах поруч з кількістю років, які отримали злочинці та корупціонери завдяки їх роботі. Про це він сказав під час урочистостей до Дня працівників прокуратури, передає кореспондент УНН.
"Нехай працівники прокуратури щодня з’являються у гучних новинах, де будуть фігурувати цифри 5, 10,15, 20, 50. Але це будуть не суми якихось-там хабарів, а кількість років, які завдяки саме вашій професійній справі отримали злочинці і отримали корупціонери", - сказав Володимир Зеленський.
Також він додав, що хотів би, щоб в цей день суспільство вітало прокурорів стоячи.
Нагадаємо, Зеленський наголосив, що ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану.