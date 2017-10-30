Президент подписал закон, который будет способствовать качества финотчетности в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30320 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96686 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149724 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113856 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114852 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111537 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103558 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106840 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103386 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151963 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Президент подписал закон, который будет способствовать качества финотчетности в Украине

Президент подписал закон, который будет способствовать качества финотчетности в Украине

Киев  •  УНН

 • 12489 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине "относительно усовершенствования некоторых положений", передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, реализация норм закона позволит повысить уровень качества финансовой отчетности в Украине и обеспечить выполнение обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Документом, в частности совершенствуются общие требования, порядок предоставления и обнародования финансовой отчетности, нормы национального законодательства по бухгалтерскому учету приводятся в соответствие с положениями законодательства Европейского Союза.

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Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением положений, касающихся обнародования годовой финансовой отчетности с аудиторским заключением на странице крупных предприятий и других финансовых учреждений микро - и малых предприятий, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

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