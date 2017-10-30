Президент подписал закон, который будет способствовать качества финотчетности в Украине

В частности, реализация норм закона позволит повысить уровень качества финансовой отчетности в Украине и обеспечить выполнение обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Документом, в частности совершенствуются общие требования, порядок предоставления и обнародования финансовой отчетности, нормы национального законодательства по бухгалтерскому учету приводятся в соответствие с положениями законодательства Европейского Союза.

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Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением положений, касающихся обнародования годовой финансовой отчетности с аудиторским заключением на странице крупных предприятий и других финансовых учреждений микро - и малых предприятий, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.