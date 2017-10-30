Президент підписав закон, який сприятиме якості фінзвітності в Україні

Зокрема, реалізація норм Закону дозволить підвищити рівень якості фінансової звітності в Україні та забезпечити виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Документом, зокрема удосконалюються загальні вимоги, порядок надання та оприлюднення фінансової звітності, норми національного законодавства з бухгалтерського обліку приводяться у відповідність з положеннями законодавства Європейського Союзу.

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Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім положень, що стосуються оприлюднення річної фінансової звітності з аудиторським висновком на веб-сторінці великих підприємств та інших фінансових установ мікро - і малих підприємств, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.