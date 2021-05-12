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Президент подписал закон о сертификации "Укрэнерго" по модели ISO

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи" № 1396-их, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Президент подписал закон о сертификации "Укрэнерго" по модели ISO

Цитата

Отмечается, что принятие этого документа будет способствовать выполнению международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС.

“В частности, закон обеспечит возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии по модели отделения ISO (Independent System Operator). Эта модель предполагает, что такой оператор пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины, в то же время это имущество остается в собственности государства”, — говорится в сообщении.

Детали

Согласно документу, оператор системы передачи — юридическое лицо (акционерное общество), ответственное за безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию и развитие системы распределения, которая получила лицензию на деятельность по передаче электрической энергии. Оператором системы передачи может быть не только владелец системы передачи, как сейчас, но и субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству или государственной компании.

Владелец системы передачи не должен иметь права управления или контроля за субъектами хозяйствования, которые производят или поставляют электроэнергию и занимаются трейдерской деятельностью.

Управлять объектами государственной собственности, используемых для передачи электроэнергии, может только уполномоченное правительством Украины министерство.

Согласно документу, правительство лишается полномочий прекращать права хозяйственного ведения на государственное имущество, используемое в процессе осуществления деятельности по передаче электрической энергии. А также полномочий отменять акты министерств и других центральных органов исполнительной власти, которые выдаются в рамках управления субъектами хозяйствования, которые осуществляют передачу электроэнергии.

“Закон определяет обязанности регулятора, оператора системы передачи и владельца системы передачи в соответствии с моделью отделения ISO. Также предусмотрены требования к независимости владельца системы передачи и обязательства ОСП в части внедрения программы соответствия, в которой определяются меры для избежания дискриминационных действий со стороны оператора системы передачи и мониторинга выполнения таких мероприятий”, — резюмировали в ОПУ.

Что предшествовало

15 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3364-1-д по сертификации оператора системы передачи электроэнергии — НЭК “Укрэнерго”. Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами.

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