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Президент підписав закон щодо сертифікації “Укренерго” за моделлю ISO

Київ • УНН

 • 18257 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі” № 1396-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс президента України.

Президент підписав закон щодо сертифікації “Укренерго” за моделлю ISO

Цитата

Зазначається, що прийняття цього документа сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України щодо імплементації Третього енергопакету ЄС.

“Зокрема, закон забезпечить можливість сертифікації оператора системи передачі (ОСП) електричної енергії за моделлю відокремлення ISO (Independent System Operator). Ця модель передбачає, що такий оператор користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України, водночас це майно залишається у власності держави”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Згідно з документом, оператор системи передачі — юридична особа (акціонерне товариство), відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію та розвиток системи розподілу, яка отримала ліцензію на діяльність з передачі електричної енергії. Оператором системи передачі може бути не лише власник системи передачі, як зараз, а й суб’єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі або державній компанії.

Власник системи передачі не повинен мати права управління або контролю за суб’єктами господарювання, що виробляють або постачають електроенергію та займаються трейдерською діяльністю.

Управляти об’єктами державної власності, що використовуються для передачі електроенергії, може лише уповноважене урядом України міністерство.

Згідно з документом, уряд позбавляється повноважень припиняти права господарського відання на державне майно, що використовується в процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії. А також повноважень скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що видаються в межах управління суб’єктами господарювання, які здійснюють передачу електроенергії.

“Закон визначає обов’язки регулятора, оператора системи передачі та власника системи передачі відповідно до моделі відокремлення ISO. Також передбачені вимоги до незалежності власника системи передачі та зобов’язання ОСП в частині запровадження програми відповідності, у якій визначаються заходи для уникнення дискримінаційних дій з боку оператора системи передачі та моніторингу виконання таких заходів”, — резюмували в ОПУ.

Що передувало

15 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 3364-1-д щодо сертифікації оператора системи передачі електричної енергії - НЕК "Укренерго“. Відповідне рішення підтримало 296 народних депутатів.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо пільгового розмитнення автомобілів з європейськими номерами.

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