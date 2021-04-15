Нардепи ухвалили законопроект щодо сертифікації “Укренерго” за моделлю ISO
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 3364-1-д щодо сертифікації оператора системи передачі електричної енергії - НЕК "Укренерго“. Відповідне рішення підтримало 296 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Законопроект № 3364-1-д розроблено з метою здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії у відповідності з вимогами Третього енергопакету ЄС.
Його основним завданням є законодавче врегулювання питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO, яка передбачає, що оператор системи користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі праві господарського відання, при цьому, зазначене майно залишається у власності держави та врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії.
Документом вносяться зміни і доповнення, зокрема, до Закону України “Про ринок електричної енергії”, якими визначаються:
• особливі вимоги про відокремлення і незалежність оператора системи передачі за моделлю відокремлення ISO;
• обов’язки Регулятора, оператора системи передачі та власника системи передачі відповідно до моделі відокремлення ISO;
• вимоги до незалежності власника системи передачі та зобов’язання ОСП в частині розроблення і запровадження програми відповідності, в якій визначаються заходи для уникнення дискримінаційних дій з боку оператора системи передачі та моніторингу виконання таких заходів.
Окрім того, пропонуються зміни до Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, згідно з якими:
• повноваження уряду скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині не поширюється на уповноважених органів управління у процесі здійснення повноважень з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з передачі електричної енергії;
• виключно за погодженням з Кабінетом міністрів України приймаються рішення щодо правочинів, наслідком яких може бути припинення права господарського відання на майно, що використовується у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії.
Що було раніше
Зазначимо, минулого тижня Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на своєму засіданні розглянув законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі та рекомендував прийняти його в цілому.