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Нардепы приняли законопроект о сертификации "Укрэнерго" по модели ISO

Нардепы приняли законопроект о сертификации "Укрэнерго" по модели ISO

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3364-1-д по сертификации оператора системы передачи электроэнергии - НЭК "Укрэнерго". Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Законопроект № 3364-1-д разработан с целью сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.

Его основной задачей является законодательное урегулирование вопроса сертификации оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO, которая предусматривает, что оператор системы пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативное) управление, магистральные и межгосударственные электрические сети праве хозяйственного ведения, при этом, указанное имущество остается в собственности государства и урегулирования кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

Документом вносятся изменения и дополнения, в частности, в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которыми определяются:

• особые требования об отделении и независимости оператора системы передачи по модели отделения ISO;

• обязанности регулятора, оператора системы передачи и владельца системы передачи в соответствии с моделью отделения ISO;

• требования к независимости владельца системы передачи и обязательства ОСП в части разработки и внедрения программы соответствия, в которой определяются меры для избежания дискриминационных действий со стороны оператора системы передачи и мониторинга выполнения таких мероприятий.

Кроме того, предлагаются изменения в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины", согласно которым:

• полномочия правительства отменять акты министерств и других центральных органов исполнительной власти полностью или в отдельной части не распространяются на уполномоченных органов управления в процессе осуществления полномочий по управлению корпоративными правами государства в уставном капитале субъекта хозяйствования, осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии;

• исключительно по согласованию с Кабинетом министров Украины принимаются решения относительно сделок, следствием которых может быть прекращение права хозяйственного ведения на имущество, используемое в процессе осуществления деятельности по передаче электрической энергии.

Что было раньше

Отметим, на прошлой неделе Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на своем заседании рассмотрел законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи и рекомендовал принять его в целом.

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