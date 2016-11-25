Президент подписал закон о реструктуризации долгов теплокоммунэнерго и водоканалов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители". Документ был принят Верховной Радой 3 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
С целью обеспечения финансовой стабильности и избежания кризисных ситуаций во время отопительного периода, Законом предусмотрено урегулирование кредиторской задолженности предприятий теплоэнергетики, водоснабжения, водоотведения за газ и электроэнергию путем проведения взаиморасчетов и реструктуризации.
Документ предусматривает создание реестра предприятий, участвующих в процедуре урегулирования задолженности. С момента включения предприятия в такой реестр будет снят арест с его счетов.
Реализация закона будет способствовать улучшению финансового положения предприятий теплоэнергетики и предприятий водоснабжения и водоотведения Украине и предотвращению их банкротства.
Как сообщал УНН, Верховная Рада разрешила рассрочить задолженность теплокоммунэнерго и водоканалов на 5 лет.