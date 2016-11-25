Президент підписав закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго та водоканалів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії”. Документ був ухвалений Верховною Радою 3 листопада, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
З метою забезпечення фінансової стабільності та уникнення кризових ситуацій під час проходження опалювального періоду, Законом передбачено врегулювання кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики, водопостачання, водовідведення за газ та електроенергію шляхом проведення взаєморозрахунків та реструктуризації.
Документ передбачає створення реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості. З моменту включення підприємства до такого реєстру буде знято арешт з його рахунків.
Реалізація Закону сприятиме поліпшенню фінансового становища підприємств теплоенергетики та підприємств водопостачання і водовідведення України та запобіганню їх банкрутству.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада дозволила розстрочити заборгованість теплокомуненерго та водоканалів на 5 років.