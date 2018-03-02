Президент подписал закон о приватизации - Цеголко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации государственного имущества. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации. Государство-агрессор не имеет права принимать в ней участие", - сообщил он.
Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о приватизации государственного имущества 8 февраля и отправил его на подпись Президенту.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о приватизации государственного имущества 18 января.