Президент підписав закон про приватизацію - Цеголко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про приватизацію державного майна. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Президент на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію. Держава-агресор не має права брати у ній участь", - повідомив він.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про приватизацію державного майна 8 лютого і відправив його на підпис Президенту.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про приватизацію державного майна 18 січня.