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Президент подписал важный закон о фитосанитарном контроле с ЕС

Киев  •  УНН

 • 12320 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон по совершенствованию проведения некоторых фитосанитарных процедур. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

“Президент Петр Порошенко подписал Закон ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования проведения некоторых фитосанитарных процедур“", - говорится в сообщении.

Внедрение Закона позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере карантина растений с требованиями законодательства Европейского Союза.

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми, в частности установлено взыскание штрафа с должностных лиц фитосанитарной лаборатории за нарушение ими законодательства Украины о карантине растений. Также внесены изменения в Закон Украины “О карантине растений” и введены новые сроки в сфере карантина растений, в частности предусмотрено проведение фитосанитарной экспертизы лабораториями любой формы собственности.

Законом также предусмотрено создание Реестра уполномоченных фитосанитарных лабораторий и Реестра выданных фитосанитарных сертификатов.

Ранее Украина внедрила фитосанитарные стандарты Евросоюза.

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