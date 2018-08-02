Президент подписал важный закон о фитосанитарном контроле с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон по совершенствованию проведения некоторых фитосанитарных процедур. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Президент Петр Порошенко подписал Закон ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования проведения некоторых фитосанитарных процедур“", - говорится в сообщении.
Внедрение Закона позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере карантина растений с требованиями законодательства Европейского Союза.
Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми, в частности установлено взыскание штрафа с должностных лиц фитосанитарной лаборатории за нарушение ими законодательства Украины о карантине растений. Также внесены изменения в Закон Украины “О карантине растений” и введены новые сроки в сфере карантина растений, в частности предусмотрено проведение фитосанитарной экспертизы лабораториями любой формы собственности.
Законом также предусмотрено создание Реестра уполномоченных фитосанитарных лабораторий и Реестра выданных фитосанитарных сертификатов.
Ранее Украина внедрила фитосанитарные стандарты Евросоюза.