Президент підписав важливий закон про фітосанітарний контроль із ЄС

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон щодо вдосконалення проведення деяких фітосанітарних процедур. Про це повідомила прес-служба глави держави, передає УНН.

“Президент Петро Порошенко підписав Закон „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур“”, — йдеться у повідомленні.

Впровадження Закону дозволить гармонізувати українське законодавство у сфері карантину рослин із вимогами законодавства Європейського Союзу.

Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими, зокрема встановлено стягнення штрафу з посадових осіб фітосанітарної лабораторії за порушення ними законодавства України про карантин рослин. Також внесені зміни до Закону України “Про карантин рослин” та запроваджено нові терміни у сфері карантину рослин, зокрема передбачено проведення фітосанітарної експертизи лабораторіями будь-якої форми власності.

Законом також передбачено створення Реєстру уповноважених фітосанітарних лабораторій та Реєстру виданих фітосанітарних сертифікатів.

Раніше Україна запровадила фітосанітарні стандарти Євросоюзу.

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