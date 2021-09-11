Президент подписал указ о соцгарантиях для ветеранов войны и семей погибших военных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий для ветеранов войны и семей погибших украинских защитников, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 466/2021 “О некоторых мерах по социальной защите ветеранов войны, семей погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины”.
Детали
Документ имеет целью обеспечение социальных гарантий для ветеранов войны, семей погибших, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
“Начиная с 2014 года, в результате вооруженной агрессии Российской Федерации появилась необходимость налаживания эффективной системы социальной защиты ветеранов войны, членов их семей и лиц, на которых распространяется действие Закона Украины „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“. Этим указом Глава государства поставил задачу Кабинета Министров Украины принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан, в том числе предусмотрев в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год расходы на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения”, — сообщили в ОП.
В частности это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:
-
- семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО;
-
- внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;
-
- семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;
-
- семей погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.
-
На Банковой также добавили, что: “Владимир Зеленский акцентировал внимание правительства на необходимости утвердить Государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года. Также Глава государства поручил Кабинету Министров обеспечить с 2022 года функционирования Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий”.