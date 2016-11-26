Президент подписал указ о мероприятиях в следующем году в связи с 85-й годовщиной Голодомора (дополнено)

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мероприятиях в следующем году в связи с 85-й годовщиной Голодомора. Об этом Глава государства сказал во время мероприятий в память о жертвах голодоморов в Киеве, передает корреспондент УНН.