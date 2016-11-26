Президент підписав указ про заходи у наступному році у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору (доповнено)

"Я щойно підписав указ Президента про заходи у зв'язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років, геноцидом українського народу", - заявив він.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що геноцид 30-х років є прямим наслідком тодішньої втрати державності.