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Президент подписал указ о реализации проекта "Я имею право!"

Президент подписал указ о реализации проекта "Я имею право!"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ об объявлении в Украине 2018 годом реализации правопросветительского проекта "Я имею право!". Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

"Это будет не просто правовая бесплатная помощь в судах, которая есть и сейчас. А это - бесплатные юридические консультации, на которые будут иметь право наименее защищенные слои населения. Это очень важно. Я уверен, что эта программа повысит уровень защиты конституционных прав и свобод граждан, в том числе, и с юридической точки зрения", - подчеркнул Президент.

Указом объявляется 2018-й годом реализации правопросветительского проекта "Я имею право!" и поручается Кабинету Министров Украины утвердить план мероприятий по реализации этого проекта.

Правительство должно обеспечить информирование граждан о гарантированных им Конституцией и законами права в соответствующих сферах через средства массовой информации, путем введения телефонных "горячих линий", организации встреч с гражданами по месту жительства, изготовление информационных материалов.

Кроме того, должны осуществляться коммуникационные мероприятия с целью внедрения реализации этого проекта.

Кабинет министров также ежеквартально должен информировать Главу государства о ходе проведения года реализации проекта "Я имею право!".

Также документ определяет, что органы местного самоуправления должны способствовать обеспечению реализации этого проекта путем проведения соответствующей информационно-разъяснительной работы. В частности, на региональных телеканалах должны быть созданы программы, ориентированные на повышение уровня правовой культуры и правового сознания граждан.

Как сообщал УНН, 13 сентября правительство приняло решение о запуске национального проекта "Я имею право".

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