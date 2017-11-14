Президент подписал указ о реализации проекта "Я имею право!"

"Это будет не просто правовая бесплатная помощь в судах, которая есть и сейчас. А это - бесплатные юридические консультации, на которые будут иметь право наименее защищенные слои населения. Это очень важно. Я уверен, что эта программа повысит уровень защиты конституционных прав и свобод граждан, в том числе, и с юридической точки зрения", - подчеркнул Президент.

Указом объявляется 2018-й годом реализации правопросветительского проекта "Я имею право!" и поручается Кабинету Министров Украины утвердить план мероприятий по реализации этого проекта.

Правительство должно обеспечить информирование граждан о гарантированных им Конституцией и законами права в соответствующих сферах через средства массовой информации, путем введения телефонных "горячих линий", организации встреч с гражданами по месту жительства, изготовление информационных материалов.

Кроме того, должны осуществляться коммуникационные мероприятия с целью внедрения реализации этого проекта.

Кабинет министров также ежеквартально должен информировать Главу государства о ходе проведения года реализации проекта "Я имею право!".

Также документ определяет, что органы местного самоуправления должны способствовать обеспечению реализации этого проекта путем проведения соответствующей информационно-разъяснительной работы. В частности, на региональных телеканалах должны быть созданы программы, ориентированные на повышение уровня правовой культуры и правового сознания граждан.

Как сообщал УНН, 13 сентября правительство приняло решение о запуске национального проекта "Я имею право".