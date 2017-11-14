Президент підписав указ про реалізацію проекту "Я маю право!"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко підписав указ про оголошення в Україні 2018 року роком реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!”. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
“Це буде не просто правова безоплатна допомога у судах, яка є і зараз. А це — безоплатні юридичні консультації, на які будуть мати право найменш захищені верстви населення. Це надзвичайно важливо. Я впевнений, що ця програма підвищить рівень захисту конституційних прав і свобод громадян, в тому числі, і з юридичної точки зору”, — наголосив Президент.
Указом оголошується 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!” та доручається Кабінету Міністрів України затвердити план заходів із реалізації цього проекту.
Уряд має забезпечити інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами права у відповідних сферах через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних “гарячих ліній”, організації зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення інформаційних матеріалів.
Крім того, мають здійснюватися комунікаційні заходи з метою запровадження реалізації цього проекту.
Кабінет міністрів також має щоквартально інформувати Главу держави про хід проведення року реалізації проекту “Я маю право!”.
Також документ визначає, що органи місцевого самоврядування мають сприяти забезпеченню реалізації цього проекту шляхом проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи. Зокрема, на регіональних телеканалах мають бути створені програми, орієнтовані на підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян.
Як повідомляв УНН, 13 вересня уряд схвалив рішення про запуск національного проекту "Я маю право".