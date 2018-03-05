Президент ПАСЕ Николетти не сможет остаться на своем посту - Гончаренко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Президент ПАСЕ Микеле Николетти не сможет остаться на своей должности из-за не избрания в парламент Италии. Об этом в сети Facebook сообщил народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Президент ПАСЕ Микеле Николетти не прошел в новый парламент Италии. Таким образом, он не сможет остаться и президентом ПАСЕ", - написал нардеп.
Напомним, 22 января, Микеле Николетти был избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Он стал 31-м президентом Ассамблеи с 1949 года и вторым итальянцем, который занимал эту должность.
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