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Президент ПАРЄ Ніколетті не зможе залишитись на своїй посаді – Гончаренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент ПАРЄ Мікеле Ніколетті не зможе залишитись на своїй посаді через не обрання в парламент Італії. Про це в мережі Facebook повідомив народний депутат України, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Президент ПАРЄ Мікеле Ніколетті не пройшов в новий парламент Італії. Таким чином, він не зможе залишитися і президентом ПАРЄ”, — написав нардеп.

Нагадаємо, 22 січня, Мікеле Ніколетті був обраний головою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Він став 31-м президентом Асамблеї з 1949 року і другим італійцем, який обіймав цю посаду.

Раніше, стало відомо, що російська влада вивчає можливість денонсації Європейської конвенції з прав людини, що призведе до виходу РФ з-під юрисдикції ЄСПЛ і припинення членства країни в Раді Європи.

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