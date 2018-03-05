Президент ПАРЄ Ніколетті не зможе залишитись на своїй посаді – Гончаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент ПАРЄ Мікеле Ніколетті не зможе залишитись на своїй посаді через не обрання в парламент Італії. Про це в мережі Facebook повідомив народний депутат України, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Президент ПАРЄ Мікеле Ніколетті не пройшов в новий парламент Італії. Таким чином, він не зможе залишитися і президентом ПАРЄ”, — написав нардеп.
Нагадаємо, 22 січня, Мікеле Ніколетті був обраний головою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Він став 31-м президентом Асамблеї з 1949 року і другим італійцем, який обіймав цю посаду.
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