Президент ЮАР подписал закон о введении налога на выбросы углекислого газа

Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года. С этого дня до декабря 2022 года компании должны будут выплачивать государству по 120 рандов (около 8,3 долларов) за каждую тонну выброшенного в атмосферу углекислого газа. Далее Минфин обещает рассмотреть возможность снижения тарифа на сумму от 6 до 48 рандов.

“Анализ последствий введения налога будет проведено перед переходом ко второму этапу, при этом во внимание будет принят прогресс в снижении уровня выбросов парниковых газов и его соотношение с нашими национальными климатическими обязательствами”, — говорится в заявлении, цитируемом агентством. Пересмотренные тарифы налога будут действовать до 2030 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбросы углекислого газа в ЕС сократились

Принятие закона о налоге на вредные выбросы в атмосферу долгое время откладывалось из-за оппозиции крупных южноафриканских компаний, для которых его вступление в силу грозит большими финансовыми потерями. Так, по подсчетам генерального директора Anglo American Platinum Криса Грифита его компании в ближайшие два года придется выплатить в казну государства около 50 млн рандов, а начиная с 2021 года с учетом прогнозируемого роста тарифов на электричество, сумма дополнительных расходов может вырасти в пять-шесть раз.

Большая часть электроэнергии, произведенной государственной корпорацией Eskom, производят теплоэлектростанции, загрязняющих атмосферу выбросами углеводородов. Дополнительный рост налоговой нагрузки, как опасаются многие эксперты в ЮАР, может заставить энергетиков повысить цены на свои услуги, хотя министерство финансов считает, что эти меры удастся избежать. Сейчас Eskom находится в кризисном состоянии из-за ошибок прежнего руководства, которое также подозревается в коррупции и хищении бюджетных средств. В виду дефицита генерирующих мощностей госкомпания вынуждена регулярно прибегать к веерным отключениям электричества, а ее общий долг составляет около 30 млрд долларов.

Как сообщал УНН, МВФ стремится ввести во всем мире налог на углекислый газ.