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МВФ прагне запровадити у всьому світі податок на вуглекислий газ

МВФ прагне запровадити у всьому світі податок на вуглекислий газ

Київ • УНН

 • 72029 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Міжнародний валютний фонд висловився за ідею запровадити податок на викиди двоокису вуглецю в повітря. Про це йдеться у доповіді МВФ, пише УНН.

Для втілення у життя цілей Паризької кліматичної угоди, рівень викидів в атмосферу двоокису вуглецю до 2030 року необхідно скоротити на одну третину, а також запровадити збір за тонну викиду вуглекислого газу на рівні 70 доларів США.

"Найбільш ефективним інструментом" для обмеження використання викопних видів палива і пов'язаних з ним викидів двоокису вуглецю є додаткове оподаткування, вважають в МВФ. Крім того, податок може забезпечити накопичення коштів для переходу на відновлювані джерела енергії.

Водночас оподаткування у різних країнах, за підрахунками МВФ, матиме різний вплив на рівень викидів вуглекислого газу. Так, у Китаї, країні з найбільшими викидами у світі, податок у розмірі 35 доларів може призвести до скорочення викидів CO2 на 30 відсотків. Те ж саме стосується Індії та Південної Африки, де енергія переважно виробляється з вугілля. У країнах, що використовують енергію з інших джерел, податок призведе до зниження шкідливих викидів лише на десять відсотків.

Нагадаємо, що мета кліматичної угоди, укладеної в Парижі в 2015 році, - не допустити підвищення середньої світової температури більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби. Відповідно до опублікованої в жовтні 2018 року спецдоповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), потепління на 1,5 градуса і вище може призвести до довгострокових і незворотних змін і загибелі деяких екосистем.

Якщо рівень викидів СО2 не зменшити, то до 2030 року клімат Землі може стати майже таким же спекотним і сухим, яким він був три мільйони років тому, йдеться в дослідженні.

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